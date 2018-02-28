Новости версия для печати Орловский космонавт Александр Мисуркин вернулся на Землю! Сегодня около половины шестого утра в казахстанских степях совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-06» с космонавтами. На Землю вернулись командир корабля, наш земляк Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.



Все операция по спуску и приземление прошли в штатном режиме, члены экипажа чувствуют себя нормально, сообщает телеканал «Россия 24».

Космонавты отработали на орбите 168 суток, выполнили все поставленные задачи, провели ряд научных экспериментов. Александр Мисуркин вместе с Антоном Шкаплеровым провели работы по монтажу нового приёмного модуля широкополосной системы связи и обновили российский рекорд пребывания в открытом космосе.



Кроме работы, космонавты активно занимались спортом. Впервые провели турнир по бадминтону.



К слову, Антон Шкаплеров остался на МКС. И в честь окончания миссии командира Мисуркина, космонавты ударили в корабельный колокол - это такая «космическая традиция».

Фото Александр Рюмин/ТАСС





Татьяна Напольских

28 февраля 2018 года







На главную страницу





