Новости версия для печати В Орловской области сотрудники МЧС проводят обследование избирательных участков Особое внимание уделяется работе пожарной сигнализации, средствам тушения огня, свободным эвакуационным выходам.



Проверяется это все в условно боевой обстановке - в виде тактических учений. Подобные прошли в Орле и Корсаковском районе. В них принимают участие и те, кто будет обеспечивать выборы на местах.





Татьяна Напольских

28 февраля 2018 года







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