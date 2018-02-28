Новости версия для печати Премия, начисленная самому себе, сделала экс-главу одного из сельских поселений Дмитровского района подозреваемым в уголовном деле Уголовное дело возбудили в региональном следственном комитете. Статья - «Присвоение».



Следователи подозревают, что бывший чиновник «поощрял свою работу» за год на общую сумму больше 60-ти тысяч рублей. Если его виновность подтвердится, штраф может составить до полумиллиона рублей.





Татьяна Напольских

28 февраля 2018 года







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