Новости версия для печати В 2017 году на государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав орловцы подали в три раза больше заявлений в электронном виде, чем годом ранее В региональном Росреестре подвели итоги прошедшего года и определили задачи на 2018 год.



Стоит отметить, что для этой государственной структуры 2018 год - дважды юбилейный. Росреестр отметит своё 10-летие и 20-летие создания в России системы государственной регистрации прав на недвижимость. Эти два важных события Росреестр решил отметить Единым днем консультаций. Он пройдет по всей стране 1 марта.

Надежда Кацура, руководитель управления Росреестра по Орловской области: «С 13 до 20 часов более четырех тысяч специалистов Росреестра по всей стране расскажут всем желающим о работе и услугах ведомства, ответят на широкий круг вопросов в сфере земельно-имущественных отношений, таких как земельный надзор, кадастровый учет и регистрация недвижимости». Если говорить об итогах работы ведомства, то за минувший год специалистами Росреестра рассмотрено 742 обращения, принято 190 тысяч заявлений на регистрацию прав, проведено полторы тысячи проверок соблюдения земельного законодательства. Кроме этого в бюджет области поступило почти 73 млн. рублей.





Оксана Гранн

28 февраля 2018 года







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