Масштабные командно-штабные учения прошли в Орловском районе

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Масштабные командно-штабные учения прошли в Орловском районеСпасатели отрабатывали взаимодействие всех служб в условиях возможного половодья. Затопление моста, и сбой в работе электроснабжения в отрезанной деревне – такие предлагаемые обстоятельства легли в основу сценария.
Хотя зима уступать свои права не спешит, в регионе уже задумались о паводковой ситуации. Месяц-другой, и проблема станет актуальной. Бурное половодье легло в основу легенды учений.
Для начала состоялся полный смотр готовности районной службы ГО. В деле ликвидации ЧС мелочей не бывает. Поэтому проверяется и работоспособность оборудования, и знания людей. После этого стартует сама тренировка. Объявлено условное наводнение.
Согласно замыслу, талые воды подтопили низководный мост. Те, кто привык бороться с огнем, теперь готовятся действовать на воде. Квалификация бойцов пожарно-спасательных подразделений позволяет действовать в условиях любого ЧП. Беда обычно не приходит одна. Замысел учений предусматривал серию сбоев на коммунальных сетях. Чтобы спасатели и аварийные бригады могли работать в очаге ЧС, а жители опасной зоны - эвакуироваться, потребовалась слаженная работа служб «второго эшелона».
В подтверждение своей готовности, снабженцы угостили участников ликвидации условного ЧП вполне настоящим обедом.
Николай Головко, заместитель главы Орловского района: «У нас готовы пункты временного проживания, и пункты питания и размещения людей. Мы готовы к оказанию помощи нашим жителям».