Новости версия для печати Масштабные командно-штабные учения прошли в Орловском районе Спасатели отрабатывали взаимодействие всех служб в условиях возможного половодья. Затопление моста, и сбой в работе электроснабжения в отрезанной деревне – такие предлагаемые обстоятельства легли в основу сценария.



Хотя зима уступать свои права не спешит, в регионе уже задумались о паводковой ситуации. Месяц-другой, и проблема станет актуальной. Бурное половодье легло в основу легенды учений.



Для начала состоялся полный смотр готовности районной службы ГО. В деле ликвидации ЧС мелочей не бывает. Поэтому проверяется и работоспособность оборудования, и знания людей. После этого стартует сама тренировка. Объявлено условное наводнение.



Согласно замыслу, талые воды подтопили низководный мост. Те, кто привык бороться с огнем, теперь готовятся действовать на воде. Квалификация бойцов пожарно-спасательных подразделений позволяет действовать в условиях любого ЧП. Беда обычно не приходит одна. Замысел учений предусматривал серию сбоев на коммунальных сетях. Чтобы спасатели и аварийные бригады могли работать в очаге ЧС, а жители опасной зоны - эвакуироваться, потребовалась слаженная работа служб «второго эшелона».

Николай Головко, заместитель главы Орловского района: «У нас готовы пункты временного проживания, и пункты питания и размещения людей. Мы готовы к оказанию помощи нашим жителям». В подтверждение своей готовности, снабженцы угостили участников ликвидации условного ЧП вполне настоящим обедом.





Иван Суверин

28 февраля 2018 года







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