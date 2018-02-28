Андрей Клычков поздравил орловского космонавта Александра Мисуркина с успешным завершением космической экспедиции

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среда
28.02.2018
17:41:32
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Андрей Клычков поздравил орловского космонавта Александра Мисуркина с успешным завершением космической экспедицииСегодня, 28 февраля, на Землю вернулись три члена экипажа Международной космической станции – командир экипажа, наш земляк Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба.
На Международной космической станции они провели 168 суток. Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» приземлилась в степи Казахстана.
Как сообщает информационный портал Орловской области, глава региона Андрей Клычков направил поздравительную телеграмму космонавту Александру Мисуркину.
В поздравлении главы региона говорится:
«Уважаемый Александр Александрович!
Примите сердечные поздравления с успешным завершением длительной космической экспедиции в качестве командира экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-06» и благополучным возвращением на Землю.
Земляки-орловцы не перестают гордиться Вашим мужеством и высочайшим профессионализмом.
Вы внесли весомый вклад в достойное выполнение программы научно-прикладных исследований и запланированных научных экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-53 и МКС-54.
Поставив рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов, Вы вписали свое имя в историю отечественной авиации и космонавтики, показав пример беззаветного служения Отечеству.
Уверен, что Россия и в дальнейшем сохранит лидирующие позиции в реализации крупномасштабных космических проектов, связанных с углубленным изучением и освоением космического пространства, и Вы будете принимать в этой работе самое деятельное участие.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашей Родины.
С уважением,
Врио Губернатора Орловской области А. Е. Клычков»
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