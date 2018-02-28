Новости версия для печати Андрей Клычков поздравил орловского космонавта Александра Мисуркина с успешным завершением космической экспедиции Сегодня, 28 февраля, на Землю вернулись три члена экипажа Международной космической станции – командир экипажа, наш земляк Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба.



На Международной космической станции они провели 168 суток. Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» приземлилась в степи Казахстана.





Как сообщает информационный портал Орловской области, глава региона Андрей Клычков направил поздравительную телеграмму космонавту Александру Мисуркину.





В поздравлении главы региона говорится:

«Уважаемый Александр Александрович!

Примите сердечные поздравления с успешным завершением длительной космической экспедиции в качестве командира экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-06» и благополучным возвращением на Землю.



Земляки-орловцы не перестают гордиться Вашим мужеством и высочайшим профессионализмом.



Вы внесли весомый вклад в достойное выполнение программы научно-прикладных исследований и запланированных научных экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-53 и МКС-54.



Поставив рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов, Вы вписали свое имя в историю отечественной авиации и космонавтики, показав пример беззаветного служения Отечеству.



Уверен, что Россия и в дальнейшем сохранит лидирующие позиции в реализации крупномасштабных космических проектов, связанных с углубленным изучением и освоением космического пространства, и Вы будете принимать в этой работе самое деятельное участие.



От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашей Родины.



С уважением,

Врио Губернатора Орловской области А. Е. Клычков»





Орловское Информбюро

28 февраля 2018 года







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