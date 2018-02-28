Новости версия для печати В доме-музее Грановского открылась выставка супружеской пары художников - Владимира и Татьяны Блиновых В этом году у них юбилей. Ровно 40 лет назад молодыми выпускниками они приехали на Орловщину работать. И остались. Орловщина стала родной. Да и орловцы – отвечают взаимностью.



Заслуженный художник России Владимир Блинов, известен, прежде всего, тем, что долгие годы сотрудничал со многими литературными музеями Орла. Это он реализовал более десяти проектов художественного оформления интерьеров и экспозиционных залов в музее писателей-орловцев, в музее ИЗО, и многих других.



Но немногие знают, что именно Владимир Блинов стал автором эскиза герба Орловской области. И это единственный в стране герб региона, на котором есть книга.



Сегодня художник с супругой экспонируют свои последние работы. Татьяна Блинова больше занимается прикладным творчеством, ее гобелены и батик известны далеко за пределами области.

Альвина Молозева, зав. экспозиционным отделом Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Наше обращение с просьбой об экспонировании выставки неслучайно, потому что на протяжении, наверное, уже более четверти века связывает Владимира Николаевича с нашим музеем. Владимир Николаевич оформил почти все наши экспозиции». Представил художник и свои живописные предложения к празднованию юбилея Тургенева. Это эскиз памятника знаменитой Му-Му. И музей одного рассказа в рисунках. Речь идет о тургеневском рассказе «Льгов». И это тоже не случайно. Сегодня художники переселились в этот город, и находят вдохновение в пейзажах Орловского полесья. Выставка продлится целый месяц.





Эва Стасюлевич

28 февраля 2018 года







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