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Сегодня в центре Орла произошел пожар

Около часа дня многих жильцов дома № 5 по бульвару Победы выгнал из квартир едкий дым. Пожар возник в подвале здания.

Густой дым еще продолжает валить из подвального помещения. На улицу высыпали не только жильцы ближайшего подъезда, но и их соседи.
Повышенный ранг пожару был присвоен не только из-за обширного распространения дыма. На момент прибытия к месту ЧП пожарные выяснили: в подвале до сих пор находится человек.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений обнаружилось сильное задымление в подвале дома, расположенного с торца. Со слов представителя обслуживающей организации ООО «Сантехмонтаж», в данном помещении располагалась дворницкая. На момент возникновения пожара в помещении дворницкой находился один из дворников, который был впоследствии спасен пожарными. Значительного ущерба для своего здоровья он не получил».
Коллега дворника-погорельца недоумевает: что могло стать причиной пожара? Мужчина признает: в подвале они курили, но осторожно.

Тушение пожара для огнеборцев осложнялось темнотой, поскольку выгорела электропроводка, и сплошным задымлением. Впрочем, кроме беспокойства и неприятного запаха жильцам дома и общедомовому имуществу пожар серьезного ущерба не нанес.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Со слов официального представителя ООО «Сантехмонтаж», речь о материальном ущербе не идет. Фактически это можно расценивать как загорание мусора в подвальном помещении».



Иван Суверин
28 февраля 2018 года

 


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