Сегодня - международный день кошек

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четверг
1.03.2018
18:20:27
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Сегодня - международный день кошекК слову, эти хвостатые самые популярные домашние животные в России. А в Австрии и Британии они даже состоят на службе у государства.
За год одна кошка спасает от мышей до 10 тонн зерна. Причем от грызунов охраняют не только амбары, но и музейные реликвии. Например, в «Эрмитаже» кошки официально стоят на довольствии.
Свой «мини-Эрмитаж» есть и в Орле. Правда, на жизнь и лечение бездомышей средства приходится искать самим. Ирина Салихова, руководитель, общественной организации «Забота», помощь усатым-полосатым оказывает дома. У 20 постояльцев – своя комната с лотками, мисками и лежанками. Некоторые из них были на грани жизни и смерти.
В соцсетях собирают средства на лечение и содержание кошек. Ищут и новых хозяев. В год Ирина и её соратники пристраивают больше сотни кошек. А также хлопочут о создании в Орле официального приюта. Место для него уже выделено.
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