Новости версия для печати Красный мост Орла ждёт реконструкция Подрядчик (компания из Санкт-Петербурга) приступил к обследованию сооружения.



Строителям предстоит подготовить проект реконструкции. Его стоимость – 50 млн рублей. Сейчас рабочие исследуют опоры и вычищают гаражи, которые находятся под мостом. Напомню, контракт на разработку ПСД заключен с компанией «ГК Строй Эксперт» из Санкт-Петербурга. Специалисты должны спланировать укрепление и расширение моста. Проект ждет и историко-культурная экспертиза. Выполнить работы компания должна до 28 ноября этого года.





Надежда Невматулина

1 марта 2018 года







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