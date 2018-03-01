Новости версия для печати В Орле начался ямочный ремонт Технологии позволяют работать при минусовых температурах, - сообщают в мэрии областного центра.



Улицы Комсомольская и Тургенева латают с помощью литого асфальтобетона. Работы начались во вторник. На днях ямочный ремонт ждет улицу Кромскую и развязку на 909-м квартале. Его выполнит компания «Строй Индустрия». В планах еще – самые проблемные точки Заводского района. Это переулок Маслозаводской и Карачевское шоссе. Там дорожное покрытие разбивают большегрузы. Карта ямочного ремонта будет корректироваться с учетом обращений жителей, заверили в мэрии.



Всего же в этом году на ремонт дорог Орла направят 453,5 млн рублей. Основная часть из них – средства областного Дорожного фонда.





Надежда Невматулина

1 марта 2018 года







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