В Орле начался ямочный ремонт

|
четверг
1.03.2018
18:18:36
|
|
В Орле начался ямочный ремонтТехнологии позволяют работать при минусовых температурах, - сообщают в мэрии областного центра.
Улицы Комсомольская и Тургенева латают с помощью литого асфальтобетона. Работы начались во вторник. На днях ямочный ремонт ждет улицу Кромскую и развязку на 909-м квартале. Его выполнит компания «Строй Индустрия». В планах еще – самые проблемные точки Заводского района. Это переулок Маслозаводской и Карачевское шоссе. Там дорожное покрытие разбивают большегрузы. Карта ямочного ремонта будет корректироваться с учетом обращений жителей, заверили в мэрии.
Всего же в этом году на ремонт дорог Орла направят 453,5 млн рублей. Основная часть из них – средства областного Дорожного фонда.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта