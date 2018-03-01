Новости версия для печати Власти Орла верят, что спасти обанкротившийся ПАТП №1 ещё возможно Варианты выхода из кризиса обсудили все заинтересованные лица – чиновники, депутаты, транспортники и активные горожане.



Городская администрация разработала «дорожную карту» по выводу ПАТП №1 из кризиса. Для этого нужно погасить долг перед кредиторами – это больше 60 миллионов рублей. После этого создать новое транспортное предприятие, возможно, объединив обанкротившееся с ТТП. Правда, руководителю последнего эта идея не понравилась, слишком разная техника, отметил Александр Коровин, в одном гараже их не обслужишь. Также он отметил, что помочь муниципальным транспортным предприятиям можно, лишь отдав им весь сектор пассажиро-перевозок. Или, как минимум, рентабельные маршруты. Нынешний долг предприятия, кстати, необходимо перевести на муниципалитет. В самом крайнем случае эти деньги можно будет вернуть за счёт имущества ПАТП №1. Сейчас оно оценивается в 130 миллионов.



Также активисты, депутаты и городские чиновники решали судьбу автобусов, трамваев и троллейбусов, которые Орлу должна передать столица. Всего в списке почти 50 единиц техники. Их доставка обойдётся в 6 миллионов рублей. Плюс потребуются средства на ремонт, отметили специалисты из УМИЗ и ТТП. Власти решили взять только ту технику, которая потребует для запуска в эксплуатацию меньших затрат. К вопросу о ПАТП №1 чиновники вернутся во второй половине марта.





Антон Киселёв

1 марта 2018 года







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