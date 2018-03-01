Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.03.2018
18:19:37
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Власти Орла верят, что спасти обанкротившийся ПАТП №1 ещё возможно

Варианты выхода из кризиса обсудили все заинтересованные лица – чиновники, депутаты, транспортники и активные горожане.

Городская администрация разработала «дорожную карту» по выводу ПАТП №1 из кризиса. Для этого нужно погасить долг перед кредиторами – это больше 60 миллионов рублей. После этого создать новое транспортное предприятие, возможно, объединив обанкротившееся с ТТП. Правда, руководителю последнего эта идея не понравилась, слишком разная техника, отметил Александр Коровин, в одном гараже их не обслужишь. Также он отметил, что помочь муниципальным транспортным предприятиям можно, лишь отдав им весь сектор пассажиро-перевозок. Или, как минимум, рентабельные маршруты. Нынешний долг предприятия, кстати, необходимо перевести на муниципалитет. В самом крайнем случае эти деньги можно будет вернуть за счёт имущества ПАТП №1. Сейчас оно оценивается в 130 миллионов.

Также активисты, депутаты и городские чиновники решали судьбу автобусов, трамваев и троллейбусов, которые Орлу должна передать столица. Всего в списке почти 50 единиц техники. Их доставка обойдётся в 6 миллионов рублей. Плюс потребуются средства на ремонт, отметили специалисты из УМИЗ и ТТП. Власти решили взять только ту технику, которая потребует для запуска в эксплуатацию меньших затрат. К вопросу о ПАТП №1 чиновники вернутся во второй половине марта.


Антон Киселёв
1 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта