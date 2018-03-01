Новости версия для печати Орловский Облсовет. Февральская сессия Практически ни одного пункта повестки не было принято без обсуждения и критических замечаний. Больше всего вопросов у депутатов вызвали новые бюджетные кредиты, увеличение штрафов за нелегальный бизнес и создание нового фонда поддержки промышленности.



В Орловской области, наконец, решили создать государственный фонд развития промышленности. Такая возможность была дана регионам еще 3 года назад и во многих субъектах фонды давно созданы и успешно работают. У нас, по мнению чиновников, необходимые условия появились только сейчас.

Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Предлагается наделить правительство Орловской области полномочиями по созданию фонда, а департамент промышленности и торговли полномочиями учредителя государственного фонда развития промышленности. После создания фонда предполагается участие в кредитных программах федерального фонда развития промышленности». Финансовую поддержку будут оказывать наиболее перспективным инвестпроектам на условиях софинансирования. Идею депутаты поддержали сразу в двух чтениях. А вот добро на новые бюджетные кредиты депутаты дали весьма неохотно.

Владислав Тарасевич, депутат Облсовет (фракция ЛДПР): «Мы и так погрязли в кредитах. У нас на обеспечение долга Орловской области уходит почти по миллиарду рублей в год, и, как мы видели из графика платежей, у нас с 2021 года будет еще бремя в полмиллиарда рублей». Однако, несмотря на это, в бюджете смогли найти дополнительные средства для решения некоторых острых социальных вопросов.

Михаил Вдовин, первый зампред Облсвета (фракция «Единая Россия»): «Мы с исполнительной властью изыскали возможности профинансировать очень важные проекты, на пример, достройка в Нарышкино детского сада, четыре с половиной миллиона рублей мы изыскали для того, чтобы краеведческому музею помочь, для того, чтобы мценскому краеведческому музею помочь, чтобы помочь больницам, помочь в ремонте школ. Это были трудные поиски решений». Здесь депутаты были единодушно «за», а вот инициативу администрации Орла о передаче в муниципальную собственность 10% жилой площади в новостройках за предоставление участков под застройку без торгов хотя и поддержали, но с оговорками.

Руслан Перелыгин, депутат Облсовета (фракции «Справедливая Россия»): «Нам необходимо его дополнить, расширить перечень. Включить не только чрезвычайные ситуации, аварийные дома, а дополнить очередниками и детьми-сиротами». Борьба с нелегальным бизнесом тоже оказался вопросом не праздным.

Валентина Остроушко, зампред Облсовета (фракция КПРФ): «У легального бизнеса штрафы составляют иногда 5-10 тысяч, а у нелегального бизнеса всего 500 рублей. Предлагается уровнять с легальным бизнесом». Эта инициатива была принята в виде обращения в Государственную Думу, равно как и ужесточение ответственности за злостное и систематическое нарушение водителями правил дорожного движения. Приняли решение не начислять пени на сумму недоимки по налогу на имущество за 2017 год до 1 июля 2019.









Оксана Гранн

1 марта 2018 года







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