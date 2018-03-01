Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 45 ДТП Среди них 2 ДТП, в результате которых 4 человека получил телесные повреждения, погибших нет.



28 февраля в 14 часов водитель, управлял автомобилем «Форд Фокус», двигался по автодороге Орел-Тамбов, в районе 44 километра не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате ДТП телесные повреждения получили две девушки – пассажиры автомобиля.



1 марта в 00:40 водитель, управлял автомобилем «Хендэ», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 396 километра не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1958 г.р.) получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

1 марта 2018 года







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