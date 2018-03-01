Новости версия для печати Инспекторы Госпожнадзора и полицейские посещают «особую категорию» орловцев Первый день весны пришел к орловцам с морозом и сильным ветром. В таких погодных условиях жители домов нередко включают дополнительные обогреватели, увеличивая нагрузку на электропроводку. Но есть и такие квартиры, где шанс возгорания высок в любое время года. Такие жилища в очередной раз навестили инспекторы Госпожнадзора и полицейские.



Все неблагополучные адреса инспекторам Госпожнадзора давно известны. Кого удастся застать дома, и кого придется инструктировать, всякий раз сюрприз. Хозяев можно не застать, а вот гости чувствуют себя, как дома – могут и костер развести внутри помещения, не задумываясь об осторожности.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Посещаем жилища тех, кто ведет асоциальный образ жизни, с низкой социальной ответственностью. Особое внимание уделяем престарелым людям. Стараемся совместно с участковыми уполномоченными разъяснить правила пожарной безопасности в быту». Заботы пожарных разделяют и полицейские. Они четко знают адреса, где и электропроводка, и газовое оборудование не всегда находятся в исправном состоянии.



Рекомендации жильцам приходится давать с учетом их образа жизни. Главными являются рекомендации не курить в помещение, не выходить в мороз на улицу в состоянии опьянения. Но, зачастую, как бы доходчиво не объясняли пожарные и участковые, шанс быть услышанными у них невелик.





Иван Суверин

1 марта 2018 года







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