Новости версия для печати Дачная амнистия, которая должна была сегодня закончиться, продлена до 1 марта 2020 года Цель дачной амнистии – облегчить процедуру регистрации «шести соток», полученных от государства до 30 октября 2001 года, когда не было кадастрового паспорта на дачные участки. А также можно узаконить дачные домики, построенные без обязательного разрешения на эксплуатацию.





Татьяна Напольских

1 марта 2018 года







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