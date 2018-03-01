Новости версия для печати К 8 марта планируют сократить долг перед работниками ЗАО «Дормаш» Сумма текущей задолженности по заработной плате перед работниками предприятия ЗАО «Дормаш» уменьшена в три раза по сравнению с августом 2017 года.



По состоянию на 1 марта сумма текущей задолженности составила 18,7 миллионов рублей. Об этом сообщил зампред правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости Игорь Козин.



На 1 августа 2017 года текущая задолженность ЗАО «Дормаш» по заработной плате составила 57,1 млн рублей.



Как пояснил Игорь Козин, «сумма оставшейся к погашению текущей задолженности все время меняется, потому что на предприятии работает 39 человек, которым начисляется заработная плата. Реализация незалогового имущества продолжается. В частности, к 8 марта планируется в сотрудничестве с арбитражным управляющим сократить долг до 14 миллионов рублей. В ближайшее время текущая задолженность будет полностью ликвидирована».



Напомним, что по решению Арбитражного суда 15 марта 2017 года ЗАО «Дормаш» признано банкротом. Весной 2017 года в отношении предприятия ввели конкурсное производство.





Орловское Информбюро

1 марта 2018 года







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