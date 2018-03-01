Новости версия для печати С 18 марта водителей обяжут возить жилеты со светоотражающими элементами И надевать их, если нужно будет выйти из машины за пределами населенного пункта в темное время суток.



Это нововведение объясняют тем, что за год на 5% увеличилось количество сбитых водителей на трассах.





Татьяна Напольских

1 марта 2018 года







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