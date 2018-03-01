Новости версия для печати Орловские киокусинкай-каратисты завоевали два «золота», одно «серебро» и две «бронзы» В Москве прошли международные соревнования «Открытый Кубок «СЭЙКЕН» среди юношей и девушек. Орловскую область представляли 25 спортсменов. Им противостояли более восьмисот претендентов на медали из 16-ти стран мира.



Открытый кубок «Сэйкен» в Москве проходит уже в пятый раз, с каждым годом количество участников увеличивается. В 2018 показать свое спортивное мастерство приехали 820 спортсменов из 16 стран мира. Не осталась в стороне и Орловская область.

Давид Навоян, президент Орловской городской федерации киокусинкай, тренер: «Пять призовых мест. Ребята очень хорошо выступили. Некоторым чуть-чуть не повезло, но есть над чем работать». В копилку 16-летнего Влада Якушина эти соревнования добавили «бронзу». Третье место и у Аслана Баблуани. У Анны Башкаревой – «серебро». А вот у Ксении Никитиной и Намика Ахмедова золотые медали.

Давид Навоян, президент Орловской городской федерации киокусинкай, тренер: «15 апреля будут международные соревнования в Беларуси, и мы большой командой поедем туда. В мае будет Первенство Европы. Затем, летом, сборы. И потом в октябре будет Первенство и Чемпионат России».





Юлия Опанасюк

1 марта 2018 года







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