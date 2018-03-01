Сегодня ночью в Покровском районе в двойном ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сразу три человека, еще один серьезно травмирован

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четверг
1.03.2018
18:20:32
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Сегодня ночью в Покровском районе в двойном ДТП на трассе Орел-Тамбов погибли сразу три человека, еще один серьезно травмированОколо трех часов по полуночи с интервалом в несколько минут произошли две автоаварии, в которые были вовлечены три автомобиля.
Как сообщили в отдельном батальоне ДПС областной Госавтоинспекции, в районе 18-го километра водитель автомобиля «Скания» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Луидор». Водитель автомобиля «Скания» пытался деблокировать водителя автомобиля «Луидор», помощь в этом вызвались оказать двое мужчин, 1959 и 1981 годов рождения.
В этот момент в них врезался автомобиль «ДАФ». В результате ДТП на месте скончались водитель автомобиля «Луидор», водитель автомобиля «Скания» и мужчина 1959 года рождения, который оказывал помощь. Мужчина 1981 года рождения, который находился на месте ДТП, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Покровскую ЦРБ.
Детали дорожной трагедии уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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