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Орловский Академический театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Темные аллеи»

Режиссер Игорь Черкашин.

Пьеса Льва Проталина «Темные аллеи» объединила пять рассказов Ивана Бунина. Главных героев Левицкого и Валерию узнают все, кто помнит писателя еще со школьной скамьи. Они встречаются в юности, любят, расстаются, а потом судьба сводит их еще раз.

Режиссер-постановщик спектакля Игорь Черкашин задался целью показать, «как юность, предвосхищение любви, пусть и трагической любви, будит в нас все самое лучшее и возвышенное, и как это дарит нам возможность полнокровно существовать в самые горькие дни».

Накануне премьеры режиссер и актеры спектакля дали пресс-конференцию для журналистов, и, не открывая всех премьерных нюансов, рассказали о том, что увидит зритель. В ролях три театральных поколения: от Заслуженного артиста России Михаила Корнилова до молодых актеров Алины Сидорчук и Сергея Евдокимова. Сценографию к спектаклю создал уже известный орловцам художник-постановщик Юрий Сопов.

Премьера состоится 2 марта.




Эва Стасюлевич
1 марта 2018 года

 


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