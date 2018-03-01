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четверг
1.03.2018
18:18:47
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Орловский Академический театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Темные аллеи»Режиссер Игорь Черкашин.
Пьеса Льва Проталина «Темные аллеи» объединила пять рассказов Ивана Бунина. Главных героев Левицкого и Валерию узнают все, кто помнит писателя еще со школьной скамьи. Они встречаются в юности, любят, расстаются, а потом судьба сводит их еще раз.
Режиссер-постановщик спектакля Игорь Черкашин задался целью показать, «как юность, предвосхищение любви, пусть и трагической любви, будит в нас все самое лучшее и возвышенное, и как это дарит нам возможность полнокровно существовать в самые горькие дни».
Накануне премьеры режиссер и актеры спектакля дали пресс-конференцию для журналистов, и, не открывая всех премьерных нюансов, рассказали о том, что увидит зритель. В ролях три театральных поколения: от Заслуженного артиста России Михаила Корнилова до молодых актеров Алины Сидорчук и Сергея Евдокимова. Сценографию к спектаклю создал уже известный орловцам художник-постановщик Юрий Сопов.
Премьера состоится 2 марта.
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