Новости версия для печати Как управлять вниманием, энергией развития и добиться профессионального роста? На эти вопросы ответит президент Московской школы управления «Сколково».



Андрей Шаронов проведет для орловцев образовательный семинар и прочтёт лекцию «О важности трансформации любого из нас».



Как сообщает информационный портал Орловской области, мероприятие пройдет 6 марта в круглом зале администрации региона. Но для участия нужно подать заявку. 3 марта - последний день приёма. Записаться на семинар можно по телефонам (4862) 47-57-74 и (4862) 59-82-39, и по электронной почте inv@adm.orel.ru





Анна Вайсергисер

2 марта 2018 года







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