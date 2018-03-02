Новости версия для печати «Несравненная! Анастасия Дмитриевна Вяльцева» Выставка, посвященная 105-летию со дня смерти известной певицы, открылась в орловской областной библиотеке им. Бунина.



Анастасия Дмитриевна Вяльцева - уроженка Орловской губернии. Переехав в Петербург, она стала брать уроки пения. Сценическую деятельность начала в Киеве, в качестве статистки в балетной труппе, выступала также и в опереточной труппе московского театра «Аквариум».



В экспозиции представлены материалы о жизни и творчестве певицы, монографии, публикации в периодике. Выставка будет интересна всем, кто интересуется творчеством певицы и историей музыки Орловского края. Посетить выставку можно до 11 марта.





Татьяна Тимохина

2 марта 2018 года







На главную страницу





