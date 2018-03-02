Новости версия для печати Карантин по гриппу и ОРВИ введен только в одной школе Орловской области По информации регионального Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день вограничительные мероприятия введены по классам в одной общеобразовательной школе города Ливны с целью снижения интенсивности и распространения заболеваемости респираторными инфекциями.



Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, на территории области благополучная.



Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения области не превышает расчетные эпидемиологические пороги. Она обусловлена вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа А (H3N2), А (H1N1)2009 и гриппа В, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 марта 2018 года







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