Карантин по гриппу и ОРВИ введен только в одной школе Орловской области

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пятница
2.03.2018
18:56:31
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Карантин по гриппу и ОРВИ введен только в одной школе Орловской областиПо информации регионального Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день вограничительные мероприятия введены по классам в одной общеобразовательной школе города Ливны с целью снижения интенсивности и распространения заболеваемости респираторными инфекциями.
Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, на территории области благополучная.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения области не превышает расчетные эпидемиологические пороги. Она обусловлена вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа А (H3N2), А (H1N1)2009 и гриппа В, сообщает информационный портал Орловской области.
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