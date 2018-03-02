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В одной из орловских библиотек прошла деловая игра – «Выборы президента»

Ученики 10 класса лицея № 21 готовили свои программы, презентовали их и завоевывали голоса. Что включали в себя школьные «предвыборные программы»? И кто стал «президентом»?

Избирательные кабины для голосования, урны для сбора бюллетеней, участковая избирательная комиссия и три кандидата. Словом, все как у взрослых. В библиотеке имени Афанасия Фета с учениками 10-го класса лицея № 21 сыграли в деловую игру – прошли все этапы выборов.

Удостоверения кандидатов - получено, предвыборная программа написана. Пришло время жарких дебатов и, конечно, представления своей предвыборной программы.

Кандидат в «президенты» Андрей Андреев в своей предвыборной речи обещает провести реформу сельского хозяйства, увеличить объемы импортозамещения. Другой кандидат -
Алина Шеглакова обещает сохранить могущество РФ. Кроме этого, в ее программе большая роль отводится развитию спорта. Кандидат в «президенты» Екатерина Солдатова готова поднять экономический уровень страны, культурный уровень, не забывая при этом о защите РФ.

Кандидаты подняли вполне взрослые проблемы: экономические, патриотические, культурные. И нашли отклик в сердцах избирателей. И вот тот самый момент настал - в руках бюллетени. Все, как в реальности: тайна голосования и свобода выбора. И, конечно, – эмоции…они зашкаливают.

Второй этап, кстати, не понадобился. С заметным отрывом победил единственный представитель сильного пола.
Андрей Андреев, ученик 10-го класса лицея №21: «Был ли я уверен в своей победе? Могу сказать, что нет. Я знаю, что проблем много. И мы все видели, что все кандидаты выявили примерно одинаковые проблемы».
Екатерина Солдатова, ученица 10-го класса лицея №21: «Голос каждого человека он очень важен на выборах, и мы, граждане РФ, ответственны за наше будущее, за то, как будут жить наши дети, наши старики, и за уровень жизни». 
Алина Шеглакова, ученица 10-го класса лицея №21: «Важно, чтоб выборы проходили честно, чтобы каждый имел право голоса».
Знания, полученные на уроках обществознания, ребята смогли применить в игре. Но уже скоро они им пригодятся на практике. Ведь будущее страны, на самом деле, зависит от каждого голоса.


Анна Вайсергисер
2 марта 2018 года

 


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