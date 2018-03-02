Новости версия для печати Глава Орловской области Андрей Клычков прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному собранию Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков присутствовал на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Церемония состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».



Комментируя Послание Президента РФ, Андрей Клычков сказал:



«Это первое Послание Президента Федеральному собранию, которое я слушал в качестве главы региона – и, естественно, старался соотнести инициативы и установки главы государства с теми проектами, которые реализуются сегодня в Орловской области.



На мой взгляд, в центре той части Послания, которая была посвящена внутренним делам нашей страны, стоял человек. Лидер государство неоднократно подчеркивал, что необходимо повышать продолжительность и качество жизни, а говоря о перекосах в реформе здравоохранения, подчеркнул, что главный минус – увлекшись администрированием, исполнители «забыли о людях». В Послании рассматривается целый ряд вопросов – о социальной помощи, о развитии экономики. Такой подход можно только приветствовать.



Мы в Орловской области также начинаем работать исходя из таких же установок – например, у нас создан первый в России Центр оценки качества жизни. Этой же задаче соответствуют данные президентом установки о сохранении экологии, открытии заповедников и парков для внутреннего туризма.



Очень актуальная инициатива для регионов с небольшой численностью населения, связанная с развитием передвижных медицинских комплексов для малых населенных пунктов численностью до 100 человек. Современные технологии позволяют создавать мобильные ФАПы, передвижные комплексы для маммографии, флюорографии и других обследований. За день такой комплекс может объехать 5-6 населенных пунктов. У нас в регионе уже действует один такой мобильный комплекс областной детской клинической больницы, и он хорошо себя зарекомендовал. Возможно, будет полезным формирование соответствующей федеральной программы для развития системы таких комплексов.



Для Орловской области также очень актуально предложение главы государства поддержать высокотехнологичные компании и стартапы в сфере IT-технологий. В Орловской области действуют кластеры в области навигационных и информационных технологий, для компаний, работающих в IT-сфере, предусмотрены налоговые льготы.



И, наконец, особняком стоит поднятый президентом вопрос о развитии городского пространства в регионах России. Глава государства предложил за 6 лет удвоить расходы на масштабную программу пространственного развития России, в том числе на развитие городской среды. Могу с уверенностью сказать: этих слов ждали во многих городах страны, в том числе в Орле, Ливнах, Мценске и Болхове. Современная жизнь диктует новые требования к среде обитания, и власти обязаны откликнуться на них. Еще в январе мы запустили в Орле обсуждение концепции развития городского пространства в центре города, сегодня уже сформирована дорожная карта соответствующих мероприятий. При федеральной поддержке такие проекты, конечно, будут продвигаться значительно быстрее. И я уверен, что и города нашего региона, смогут, по выражению Президента, распространять вокруг себя энергию и служить опорой для гармоничного территориального развития всей страны.



Современному городу необходима современная инфраструктура. Говоря об этом, Президент упомянул, прежде всего, необходимость дорожного строительства, причем как наиболее болезненную проблему отметил состояние дорог местного значения. Думаю, что все жители Орловской области с этим согласятся, и эта проблема также находится в зоне особого контроля регионального правительства. В частности, сейчас мы готовимся провести в районах голосование по прошедшим широкое общественное обсуждение программам развития районов, в которые включено и дорожное строительство. Особое внимание – дорогам, по которым курсируют школьные автобусы. И еще одна тема по дорожному строительству, актуальная для Орла: разгрузка городов от транзитных автомобильных потоков. С этой целью в регионе уже не первый год обсуждается проект строительства Западного обхода Орла – возможно, теперь, когда о важности таких инициатив заявил президент, нам будет легче приступить к реализации этого амбициозного плана».





Орловское Информбюро

2 марта 2018 года







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