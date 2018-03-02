Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Чтобы мороз не привел к огненной трагедии. Инспекторы Госпожнадзора и полицейские посещают «особую категорию» орловцев.



- Сразу две пожилые орловчанки лишились крупных сумм денег. Мошенницы представлялись работницами газовой службы.



- Вирус отступает. Сегодня на карантине несколько классов всего одной школы региона.



- Девичий подход к жесткому виду спорта. Сохраняя теплые отношения с соперниками, орловцы сумели показать себя «во всей спортивной красе».





Вести-Орёл

2 марта 2018 года







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