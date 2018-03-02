Новости версия для печати В Орловской области зарегистрирован еще один случай бешенства На этот раз – в Покровском районе.



Как сообщает сайт Орловского референтного центра Россельхознадзора, бешенство выявлено у кошки.

С начала года это уже 20-й случай заболевания на территории региона.





Орловское Информбюро

2 марта 2018 года







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