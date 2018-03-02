Новости версия для печати За одни сутки в орловскую полицию обратились сразу две обманутые пенсионерки Мошенницы представлялись работницами газовой службы.



76-летняя женщина рассказала, что впустила в дом двух неизвестных, представившихся работницами газовой службы. Которые, якобы, проверяют плиту. Документы у визитёрш она не проверила. После их ухода пропали золотые украшения и около 57 тысяч рублей.



Второй случай также связан мошенницей, которая «прикрылась» газовой службой. Итог визита – пропажа 40-ка тысяч рублей.





Татьяна Напольских

2 марта 2018 года







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