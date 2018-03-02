Новости версия для печати В Орловской области прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП среди пожарно-спасательных подразделений Лучшей командой по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП среди пожарно-спасательных подразделений стали спасатели Северного района Орла, второе место у команды Советского района, третье – у ливенского подразделения. В региональном МЧС провели «профессиональные» соревнования. Среди этапов: тушение огня, вызволение условно-пострадавших, оказание первой помощи. Все эти навыки приходится проявлять при реальных дорожных трагедиях, где от точности, слаженности и скорости работ зависит жизнь людей.





Татьяна Напольских

2 марта 2018 года







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