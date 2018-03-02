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Многодетная семья из Урицкого района осталась без дома из-за пожара

Происшествие было ещё в конце января, и вот уже больше месяца вместе с 3 детьми родителя ютятся у родственников. В нашу редакцию семья Нусуровых обратилась за помощью – сгоревший дом они купили в ипотеку. Выплачивать её им предстоит ещё больше 10 лет. Семья нуждается в финансовой поддержке.

20 января 2018 года навсегда останется для Елены Егоровой самым страшным днём в её жизни. Это была суббота. Тем утром ещё 8-месячный Рустам должен был пройти плановый осмотр, и мать пошла с ним в медпункт. Дома оставались только 8-летний Тимур и 10-летняя Оля.
Тимур Нусуров, сын Е. Егоровой: «Я смотрел мультики. Оля начала чистить картошку. Потом я подошёл – был дым. Оля подумала, что метель. Потом искры начались».
Ольга Нусурова, дочь Е. Егоровой: «Я подошла к лестнице – оттуда полетели искры. Я позвала брата, и мы вышли. Я не поняла сначала, что происходит. Сразу выбежали. Нельзя оставаться по правилам техники безопасности».
Оля вместе с братом сразу побежала к бабушке – она живёт напротив. Второй этаж дома уже был охвачен огнём. Ещё до того, как приехала пожарная машина – соседи сами начали тушить пламя. Но, к сожалению, спасти ничего не удалось. Документы, техника, личные вещи – от всего этого остался только пепел. Позже эксперты заключат, что причиной возгорания стала неисправная проводка.
Елена Егорова, многодетная мать: «Приобрели этот дом мы в мае 15-го года. Мы брали ипотеку, вложили туда материнский капитал. В общей сложности мы взяли 1 миллион 120 тысяч, на сегодняшний день у нас 658 тысяч ещё осталось».
После случившегося Нусуровы обратились за помощью к депутатам Облсовета – те в стороне не остались и выделили многодетной семье 50 тысяч рублей. А директор местной школы, собрав инициативную группу, обошла всех жителей села Бунино.
Евгения Саковская, директор МБОУ Бунинская СОШ: «Активисты деревни, это родительский комитет нашей школы, обратились к жителям, обошли все дома, и в первый же вечер собрали 62 тысячи, которые передали погорельцам».
Все эти деньги глава многодетной семьи вложил в восстановление дома. За месяц он выстроил новую кровлю. А ютятся Нусуровы, вот уже месяц, всё у той же бабушки. Местные власти, к сожалению, оказать весомой помощи не могут. В бюджете на это средств не предусмотрено.
Николай Тураев, глава Урицкого района: «Погорельцам мы помочь не можем. Раньше была такая возможность, потом её отменили, сегодня осталась только выплата от социальной службы. И то, если доход не превышает прожиточного минимума».
Сейчас семье нужна финансовая поддержка и строительные материалы. Но они будут рады любой помощи.
Телефон и банковские реквизиты Елены Михайловны Егоровой:

+ 7 953 472 99 86.

Номер банковской карты «Сбербанк»

4276 1340 0508 7164


Антон Киселёв
2 марта 2018 года

 


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