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Голосование за концепцию развития районов пройдёт 18 марта

Подготовку к этому сегодня врио губернатора Андрей Клычков обсудил с главами муниципальных образований области. Этот проект будет реализован в нашей стране впервые. Денежные лимиты на развитие - до районов доведены, концепции разработаны и представлены общественности, следующий шаг - за жителями Орловщины.

Ремонт и содержание дорог, объектов водо- и теплоснабжения, газификации, благоустройство дворов, строительство спортивных объектов и сельских домов культуры – как это всё будет происходить в 2018 году, жители конкретных районов решат сами. Концепция, за которую они проголосуют, станет общественным договором между властью и населением, который нарушить нельзя.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В рамках имеющихся денежных средств предложили жителям принять участие в обсуждении и проголосовать – какие задачи стоят первоочередными, какие сейчас вводим в проектирование. Чтобы у каждого человека было понимание, когда его проблема будет решаться».
Весь февраль жители области голосовали за конкретные объекты, которые нужно в этом году обновить. Учитывая собранные мнения, районные администрации разработали концепции развития, за которые люди и будут голосовать 18 марта. Но мешать выборам Президента это не должно, поэтому сам процесс голосования пройдёт за пределами избирательных участков. В соседних помещениях. С 8 утра до 8 вечера.
Вячеслав Ерохин, зампред правительства Орловской области по внутренней политике: «Положительными считаются результаты голосования, при которых за концепцию развития муниципального образования проголосовало 50% и более избирателей».
Контроль за исполнением работ, помимо полномочных органов, – за общественностью и СМИ. Последние в большей степени и помогли рассказать населению о проекте.
Наталья Рожкова, руководитель отдела по информационной политике администрации губернатора и правительства Орловской области: «Мы рассчитываем на то, что программа развития муниципальных образований зафиксирует совместное стремление власти и общества к трансформации в лучшую сторону в регионе».
Также глава региона пообещал поднять на федеральном уровне те проблемы, которые область, из-за недостатка финансирования, не сможет решить в этом году самостоятельно.




Антон Киселёв
2 марта 2018 года

 


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