Видео версия для печати Облсовет поздравил женщин – глав сельских поселений, руководителей организаций, общественниц из Урицкого, Сосковского и Хотынецкого районов Встреча получилась неофициальной и очень теплой.



Такие разные внешне, но есть то, что их объединяет. Эти женщины руководители сельских поселений Орловских районов, руководители организаций, общественницы. Своим трудом и работой они стараются сделать будущее нашего региона благополучнее.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Главой поселения сегодня не так просто быть. Это и решение вопросов местного значения, это те проблемы, которые возникают у жителей деревень и поселков. И вот эти хрупкие женщины взвалили на свои плечи эту работу и, надо сказать, успешно ее реализуют». Валентина Викторовна Тверская в далеких 70-х пришла работать в Урицкий общепит. А сегодня в ее подчинении уже 250 человек. Она возглавляет местное РАЙПО , которое кстати является лучшим в области

Валентина Тверская, председатель совета РАЙПО Урицкого района: «Это и общественное питание, и торговля, и хлебопечение, это и гараж, и строители – все в моей компетенции». А вот Валентина Александровна Филонова - глава Луначарского сельского поселения Урицкого района. Для местных жителей она и мать и отец – на помощь в решении насущных проблем приходит одна из первых. И если на работе строгая и справедливая, то дома - просто жена, которая уже думает о том, какие блюда будут на праздничном столе

Валентина Филонова, глава Луначарского сельского поселения Урицкого района: «Для мужа – мясные, для дочери – салат с крабовыми палочками и кукурузой, а для бабушки – овощные блюда. А я всеядная. Но очень люблю сладкое». На весеннем чаепитии присутствующие красавицы были награждены грамотами и цветами. В их адрес прозвучали теплые поздравления

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Желаем, чтобы женщины радовали нас своей улыбкой, теплотой не только 8 Марта, но и ежедневно! Мы вас очень любим!». Сергей Потемкин, зампред орловского Облсовета: «Хотелось бы пожелать женщинам крепкого здоровья, чтобы их радовали мужья, дети, внуки, чтоб все у них было хорошо!».









Юлия Опанасюк

2 марта 2018 года







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