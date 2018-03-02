Новости версия для печати В региональном следственном комитете возбудили еще одно уголовное дело о невыплате зарплаты Без оплаты своего труда осталось 11 человек.



Как установили следователи, с ноября прошлого года руководство одного из заводов не выплачивало зарплату работникам. Общая сумма задолженности составила около 200 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

2 марта 2018 года







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