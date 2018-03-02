Новости версия для печати Орел с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Максим Соколов В ходе визита региональные власти обсудили с министром транспорта реконструкцию Красного моста и возможное возрождение аэропорта «Южный». Также Максим Соколов посетил выставку специализированной техники.



Как сообщает информационный портал Орловской области, средства федерального бюджета на реконструкцию Красного моста в городе Орле будут выделены после подготовки ПСД и прохождении федеральной экспертизы. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Глава администрации города Орла Александр Муромский проинформировал Максима Соколова о планах по реконструкции Красного моста. Состояние этого сооружения требует проведения работ по реконструкции с выносом пешеходных полос. Планируется укрепление и расширение моста.



Ориентировочная стоимость указанных работ составляет более 1,5 млрд рублей.



В 2018 году в рамках областной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год» запланировано выделение 49,4 млн рублей на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию Красного моста. Аукцион на разработку проектно-сметной документации реконструкции выиграла компания «ГК Строй Эксперт». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.



Максим Соколов обсудил с руководством области и города технические аспекты проекта реконструкции и обещал включить объект в программу финансирования Минтранса РФ после подготовки проектно-сметной документации и получения положительного заключения федеральной экспертизы.



В ходе визита в Орловскую область Максим Соколов посетил выставку специализированной техники. Министр транспорта РФ отметил высокий уровень орловских машин. В ходе презентации было отмечено, что производимые машины и оборудование востребованы многими аэропортами. Они создаются с использованием передовых технологий в рамках программы импортозамещения.



Максим Соколов также ознакомился с возможностями аэропорта «Орел-Южный».





Орловское Информбюро

2 марта 2018 года







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