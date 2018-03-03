Новости версия для печати Утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий Орла По результатам голосования на сайте администрации города Орла по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2018 году, выбрано восемь самых популярных объектов. Дизайн-проекты двух из них уже утверждены.



Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией по выбранным для благоустройства восьми объектам. Они, как ранее сообщалось, подлежат благоустройству в первоочередном порядке по программе «Формирование современной городской среды».



Управление коммунальным хозяйством города Орла на сегодняшний день подготовило смету по следующим общественным территориям: «Тургеневский бережок», «Литературный квартал», сквер у магазина «1000 и 1 мелочь» в районе домов №29 и №13 на ул. Матвеева. Документы по скверу «Орлята», 2-ой очереди парка «Ботаника» и площади Юности будут готовы ко 2 марта.



Ознакомиться с дизайн-проектами можно в разделе «Городская среда» на официальном сайте администрации города Орла.





Орловское Информбюро

3 марта 2018 года







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