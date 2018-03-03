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В Орле готовятся к ремонту дворов

Конкурсные процедуры по ремонту дворов должны быть объявлены к середине марта. Такие сроки поставил Александр Муромский перед заказчиком, управлением капитального строительства (УКС) города Орла.

Глава администрации поручил подчиненным до 15 марта объявить конкурс по выбору подрядной организации для ремонта дворовых территорий в областном центре.

По информации Сергея Костикова, начальника МКУ «Управление капитального строительства города Орла», проектно-сметная документации на ремонт всех 75 дворовых территорий, вошедших в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла», уже утверждена.

Дизайн-проекты готовы по 73 дворам. Дизайн-проекты двух дворовых территорий - по ул. Циолковского, 10 и ул. Васильевской,136 отправили на доработку.

В проектах предусмотрено освещение, установка скамеек и урн. Дополнительное оборудование детских площадок, парковок и озеленение территории предусматривает финансовое участие жителей в виде взноса в размере не менее 5% и не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству территории.

С перечнем дворов, по которым составлены сметы, можно ознакомиться на сайте горадминистрации.


Орловское Информбюро
3 марта 2018 года

 


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