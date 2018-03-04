Новости версия для печати В Орле прошел обучающий семинар Фонда президентских грантов для представителей некоммерческих организаций Орловской области На встрече говорили о возможности реализации проектов в провинциальных городах и селах, а также о наиболее распространенных ошибках на примере 2017 года.



Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта? И где почерпнуть знания и навыки по разработке? Вопросы, которые интересовали всех присутствующих.

Владимир Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских грантов: «Раньше было девять грант-операторов, теперь единый грант-оператор. У нас нет ограничений по какому-то направлению, все зависит от количества поданных заявок – по какому направлению есть больше заявок, те и поддерживаются. Важно качественно подготовить заявку и победить». В 2018 для удобства был сделан электронный документооборот, что, конечно же, упрощает процедуру и дает возможность принимать участие всем желающим. Подтверждает это и то, что более восьмисот победителей - из маленьких городов, которые иной раз и на карте не найдешь.

Владимир Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских грантов:«В последнем конкурсе Москва получила четыре с небольшим процента, все остальное ушло в регионы, при том, что в Москве достаточно большое количество мощных организаций, но существует и высокая конкуренция за счет того, что есть вся Россия, которая участвует в конкурсе и получает поддержку». 8 миллиардов рублей – такова сумма для реализации грантов в этом году.



На семинаре подчеркнули, что одной из самых распространенных ошибок является желание «подсмотреть» у тех, кто уже победил ранее. Правда такая подсказка вряд ли приведет к достойному результату. Однако расстраиваться, если в первый раз не получится, не стоит. Достаточно сделать работу над ошибками и пробовать вновь. Ведь участие в конкурсе - путь к победе, который иногда бывает тернист.





Юлия Опанасюк

4 марта 2018 года







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