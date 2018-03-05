Новости версия для печати «Волшебный фонарик» зажжется в Орле уже в пятый раз Творческие коллективы приглашаются принять участие в фестивале.



Заявки на участие в отборочном этапе принимаются до 10 марта включительно в театре «Русский стиль» ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 15.00.



В этом году членам жюри предстоит определить лучших в трех номинациях: «Лучший детский рисунок», «Лучшее сочинение о спектакле» и «Лучшая театральная постановка». 27 марта, накануне Всемирного дня театра, состоится торжественное открытие фестиваля. Победителей дипломами, памятными медалями, статуэтками и ценными призами.





Надежда Невматулина

5 марта 2018 года







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