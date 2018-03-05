Новости версия для печати Началась короткая рабочая неделя Трехдневную рабочую неделю нам подарил Международный женский день.



Уже в четверг милые дамы будут принимать поздравления. К слову, в нашем регионе праздник будут отмечать 55% населения.



А вот поздравлять их будут оставшиеся 45%. Именно такое соотношение женщин и мужчин в нашем регионе по данным Орелстата.



На поздравления и сюрпризы у сильной половины будет 4 дня.

Следующие большие выходные россиян ожидают в мае. На Праздник весны и труда отдыхать мы будем тоже 4 дня.





Надежда Невматулина

5 марта 2018 года







На главную страницу





