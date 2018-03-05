Новости версия для печати Избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента переданы орловской избирательной комиссии из типографии «Труд» Этот процесс проходил в несколько этапов.



Сначала проверили количество, затем в присутствие ответственных лиц уничтожили печатные формы и бюллетени с браком. Всего для нашего региона изготовлено 639908 избирательных бюллетеней, из них для голосования с использованием КОИБов - более 141 тысячи.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Не позднее 16 марта текущего года участковые комиссии произведут поштучный пересчет избирательных бюллетеней, где поставят по две подписи членов комиссии с правом решающего голоса, скрепят это печатью участковой избирательной комиссии, причем избирательные бюллетени имеют двойную степень защиты. Это тангирная сетка, которая наложена типографским способом, светло зеленого цвета и специальный знак (марка)». Все помещения, где хранятся избирательные бюллетени, взяты под охрану.





Анна Вайсергисер

5 марта 2018 года







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