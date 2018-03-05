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Начало этого года для Росреестра стало дважды юбилейным

В ведомстве отмечают 10 лет создания этой госструктуры и 20 лет со дня появления в России системы госрегистрации прав на недвижимость. Эти два важных события Росреестр отметил единым Днем консультаций.

В Орловском многофункциональном центре для консультации граждан специалистам Росреестра было отдано отдельное окно. Очереди не было, но и отсутствия заинтересованных граждан не наблюдалось. Все ответы на каждый вопрос подробные и понятные.
Сергей Белокопытов, заместитель начальника отдела правления Росреестра по Орловской области: «Вопросы чаще всего касались регистрации недвижимости, кадастрового учета, также особый интерес вызвали электронные услуги Росреестра. Наша цель достигнута, все вопросы были освещены и время консультаций были даны грамотные ответы».
Грамотные ответы давались без исключения на всех площадках не только в пределах Орловской области, но и по всей стране. В Орловском управлении Росреестра решили сделать отдельную площадку для представителей бизнеса всех уровней.
Ольга Козлова, представитель банковского сообщества в г. Орле: «Отличная инициатива. Было много людей, которые узнали много нового о тех изменениях, которые происходят в нашем законодательстве сегодня».
Особое внимание уделили возможностям электронный ресурсов, таких как личный кабинет. Как пояснил зам. начальника отдела правления Росреестра по Орловской области Сергей Белокопытов, в личном кабинете можно узнать кадастровую стоимость, получить актуальные сведения о зарегистрированных правах, ограничениях или обременениях, лежащих на объектах имущества. Через личный кабинет можно выходить на публичную кадастровую карту. Без необходимости покупки электронной подписи можно подать заявление об исправлении технической ошибки, если таковая была допущена.

В 2017 году на государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав жители области подали в три раза больше заявлений в электронном виде, чем годом ранее. А всего за минувший год специалистами Росреестра рассмотрено свыше 700 обращения, принято 190 тысяч заявлений на регистрацию прав. Что касается единого дня консультаций, то было принято решение не ограничиваться разовой акцией, а проводить подобные мероприятия регулярно.


Оксана Гранн
5 марта 2018 года

 


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