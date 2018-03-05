Новости версия для печати Орловцы получили государственные награды Их получили работники здравоохранения, сельского хозяйства, военные и госслужащие региона.



Указом Владимира Путина почетное звание «Заслуженный врач России» присвоено заведующему отделением Орловского онкологического диспансера Виктору Чуканову. Его коллеги – медсёстры диспансера Ольга Зайцева и Маргарита Числова - стали «Заслуженными работниками здравоохранения РФ».



Награды получили и работники сельского хозяйства: тракторист-машинист Николай Воскобоев, тракторист-машинист Виктор Корнеев, машинист-оператор зерноочистительного комплекса Леонид Оболенцев, механизатор Сергей Фокин и директор по производству Иван Чекалин.



Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом медалью «За службу в подводных силах» награжден капитан первого ранга в отставке Анатолий Денисов.



Высокой оценки своей работы удостоен и Вадим Соколов – руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.



Почетными грамотами губернатора Орловской области поощрили спортсменов Детско-юношеской спортивной школы «Орел-Карат» города Орла Андрея Антонова и Сергея Калинина, а также тренеров Олега Кошелева и Алексея Панкратова.





Надежда Невматулина

5 марта 2018 года







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