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Иван Сергеевич Тургенев остался бы доволен своими читателями

В Орле прошло награждение победителей и призеров Областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель». В этом году конкурс проводился по произведениям Тургенева. Принять участие в мероприятии изъявили 117 учащихся общеобразовательных и средних специальных учреждений Орловской, а также Брянской области. Но победа досталась лишь одному участнику.

Конкурс «Самый внимательный читатель» в Орле проходит уже в четрвертый раз. На этот раз учащиеся проверяли свои знания по произведениям юбиляра Ивана Тургенева - «Рудин», «Дворянское гнездо», «Степной король Лир».
Людмила Бородина, директор БУК ОО Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина: «Не стыдно нам сегодня жить в современном обществе и говорить о классике, читать Тургенева, и читать его внимательно».
Из 117 участников были отобраны 15 лучших работ. Поддержать победителей пришли, конечно же, и наставники ребят - учителя русского языка и литературы. Торжественное мероприятие начали с награждения тех любителей литературы, работы которых были отмечены членами жюри.

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 80. В 2018 году 75 баллов принесли победу Анастасии Исаевой, школьнице из Болхова. Она и есть «Самый внимательный читатель».

Конкурс 2019 года будет посвящен творчеству Антона Павловича Чехова.


Юлия Опанасюк
5 марта 2018 года

 


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