Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Первенство области по плаванию Заплывы пройдут в бассейне стадиона имени Ленина.



В борьбу за награды вступят юноши в возрасте 13-14 лет и девушки 12-13 лет. Всего в соревнованиях участвуют 50 спортсменов.



Победа в Чемпионате станет пропуском во всероссийские соревнования «Веселый дельфин», которые пройдет в Санкт-Петербурге, в апреле.





Мария Семак

6 марта 2018 года







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