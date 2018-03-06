Новости версия для печати 5 марта орловской детской библиотеке им. Аркадия Гайдара исполнилось 50 лет Поздравить ее пришли издатели, писатели, библиотекари, ветераны, и, конечно, те, для кого она работает уже полвека.



Самыми первыми читателями библиотеки в далеком 1968 году стали ученики школы № 1. Затем к ним подтянулись все окрестные учебные заведения. В 80-хх годах библиотека получила новое здание. Сегодня в ее фондах более 50 тысяч книг, а читают их шесть тысяч мальчишек и девчонок.





Татьяна Тимохина

6 марта 2018 года







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