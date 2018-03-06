Новости версия для печати Цветы для автоледи Орловские автоинспекторы и сотрудники полиции присоединились к всероссийской праздничной акции «8 Марта — в каждый Дом».



Несмотря на мороз, теперь представительницам прекрасной половины Орла обеспечено весеннее настроение. Если вы за рулем и вас остановил инспектор, то, скорее всего, чтобы вручить букет цветов.

Акция продлится до 8 марта.





Мария Семак

6 марта 2018 года







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