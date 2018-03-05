Новости версия для печати Каким вы видите Спасское? Сотрудники музея приглашают орловцев принять участие в фотоконкурсе, посвященному юбилею со дня рождения Тургенева.



Фотографируйте любимые пейзажи родового поместья писателя, заполняйте заявку на участие на официальном сайте музея, и ваши снимки опубликуют в галерее. Принимают не более двух работ в месяц – оценивать их будут посетители сайта и профессиональное жюри.



Итоги конкурса подведут в мае, победители получат специальные призы, так же их снимки представят на выставке фотографий в Спасском-Лутовиново.





Мария Семак

5 марта 2018 года







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