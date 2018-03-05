Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Весенний подарок – пол месячной нормы осадков. Справились ли коммунальщики?



- О проблемах чернобыльцев – не по наслышке. Сегодня Орел посетил президент «Союза «Чернобыль» Вячеслав Гришин.



- Защита, почти как у денежных знаков. Бюллетени отпечатаны и переданы в облизбирком.



- Прекрасное умение руководить. Сегодня чествовали женщин-лидеров.





Вести-Орёл

5 марта 2018 года







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