Новости версия для печати ОНФ поднимает «чернобыльские» проблемы В работах по ликвидации последствия аварии на Чернобыльской АЭС участвовали более 1200 орловцев. 524 человека стали инвалидами. О проблемах, с которыми сталкиваются «чернобыльцы» говорили на встрече с президентом Общероссийского «Союз «Чернобыль» России», членом Центрального штаба ОНФ Вячеславом Гришиным.



Вячеслав Гришин - полковник запаса, принимал участие в устранении последствий Чернобыльской катастрофы. Поэтому об основной проблеме – нехватке лекарств для ликвидаторов - знает не понаслышке. Вячеслав Гришин уверен, что решать вопрос нужно исключительно в адресном порядке.



Вторая по значению проблема – определение зон поражения радиацией. Законодательство регламентирует уточнять их список раз в 5 лет. Однако критерии, по которым будет даваться определение, не проработаны. Отсюда и проблемы с выплатами.

Вячеслав Гришин, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийского союза ОО «Союз «Чернобыль» России»: "Очень важно нам доказать, что не только радиационный фактор, или плотность загрязнения по Цезию 137-му является определяющим, а определяющим является и социально-экономическое положения того или иного населенного пункта, и состояние здоровья, и иные факторы, как, кстати, говоря, указано в нашем законе".





Антон Киселёв

6 марта 2018 года







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